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Зеленский рассчитывает на визит президента Бразилии Лулы да Силвы на Украину

Политика
Зеленский рассчитывает на визит президента Бразилии Лулы да Силвы на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский рассчитывает на визит его бразильского коллеги Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Киев. Об этом политик написал на странице в Twitter.

По словам главы государства, он провел переговоры со специальным помощником бразильского лидера Селсу Аморимом. В рамках встречи стороны обсудили возможность организации саммита «Украина-Латинская Америка».

«Я с нетерпением жду продолжения диалога с президентом Лулой и его визита на Украину», — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин в беседе с Зеленским назвал переговоры единственным способом решения конфликта на Украине.

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