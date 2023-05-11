Зеленский рассчитывает на визит президента Бразилии Лулы да Силвы на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский рассчитывает на визит его бразильского коллеги Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Киев. Об этом политик написал на странице в Twitter.
По словам главы государства, он провел переговоры со специальным помощником бразильского лидера Селсу Аморимом. В рамках встречи стороны обсудили возможность организации саммита «Украина-Латинская Америка».
«Я с нетерпением жду продолжения диалога с президентом Лулой и его визита на Украину», — подчеркнул Зеленский.
Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин в беседе с Зеленским назвал переговоры единственным способом решения конфликта на Украине.