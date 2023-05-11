«Урок девяностых». Экономист Беляев оценил планы Минфина РФ провести приватизацию

Предложение передать в частные руки часть госсобственности является «узковедомственным взглядом» на проблему. В краткосрочной перспективе данный шаг принесет дополнительный доход в бюджет, однако это лишь разовая операция, которая не приведет к стратегическому успеху российской экономики, считает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Ранее в ходе XI Петербургского международного юридического форума замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что стране необходима «большая приватизация». Он подчеркнул, что для возобновления процесса перевода государственной собственности в частную «надо понять, кому продавать» — речь идет о формировании рынка и внутреннего инвестора.
Впрочем, ответы на вопросы «что, кому и по какой цене» продавать не удовлетворят российских граждан, поскольку никто не хочет «второго издания девяностых годов», обратил внимание Беляев в беседе с «Политикой Сегодня».
«Предприятия отдавались за бесценок в частные руки — этот урок надо усвоить, и вряд ли он достоин повторения со стратегических и долгосрочных позиций. <…> Никакого государственного успеха и повышения эффективности экономики от перехода предприятий в частные руки мы не получили. Поэтому сейчас не самое лучшее время заниматься их передачей», — констатировал экономист.
Он добавил, что в ситуации, когда необходимо преодолевать некоторые трудности в финансовом секторе, и, в частности, заниматься внедрением новинок научно-технического прогресса, нахождение капитала в частных руках показывает себя не очень хорошо.
С такой точки зрения, однозначно, государство может добиться больших успехов, поскольку оно заинтересовано действовать целенаправленно и не преследует исключительно финансовую выгоду, в отличие от частных предприятий, пояснил собеседник издания.
«Это должны быть государственные программы, которые позволят поднять экономику. Частные предприятия вряд ли это сделают. Это миф, который нам пытаются внушить, что частные предприятия управляются лучше, чем государственные. Этого еще ни разу никто не доказал», — рассказал Беляев, оценив успешность государственного и частного управления в соотношении 50 на 50.
Как подчеркнул экономист, на данный момент преобладание частного капитала можно рассмотреть лишь в единственном случае — в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — для повышения эффективности и приведения в рабочее состояние предприятий, пострадавших во время боевых действий.
Ранее экономисты Альфа-банка предрекли повышение налоговой нагрузки на корпоративный сектор в России, и допустили, что власти могут пойти на увеличение обязательных платежей государству из-за «дыры» в бюджете. К чему готовиться россиянам, в статье для «ПС» ответил Михаил Беляев.