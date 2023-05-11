Полузащитник «Интера» Мхитарян стал первым армянином, забившим в полуфинале ЛЧ

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов сезона-2022/23 между «Миланом» и «Интером» состоялся накануне на стадионе «Сан Сиро». Игра завершилась победой номинальных гостей со счетом 2:0. Автором первого гола в этом матче стал Генрих Мхитарян. Полузащитник «Интера», поразивший ворота «Милана» на восьмой минуте игры, стал первым армянским футболистом, который забил в полуфинале Лиги чемпионов.