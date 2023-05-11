Пригожин о Бахмутском направлении: фланги практически без боя бросаются теми, кто должен их удерживать

Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» вошли в так называемое «гнездо» в Бахмуте, однако ситуация на флангах ухудшается. Об этом сообщил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Предприниматель отметил, что «музыканты» продолжают продвигаться к западным окраинам Бахмута (Артемовска). По его словам, бойцы вошли в так называемое «гнездо», до окраин осталось 625 метров.
«Ситуация на флангах складывается по наихудшему из прогнозируемых сценариев», – сказал Пригожин в аудиосообщении, опубликованном его пресс-службой.
Предприниматель рассказал, что территории брались много месяцев. Однако сейчас те, кто должен удерживать позиции, практически без боя бросают местность.
Ранее Евгений Пригожин заявил, что требует от Минобороны России боеприпасы, чтобы сохранить жизнь бойцов. Кроме того, по его словам, необходимо «дожать» Бахмут.