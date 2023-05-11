«Отмена визового режима». Решение России вызвало большие разногласия в Грузии

При этом позиция грузинского МИД, по ее мнению, связана с тем, что в России живет более миллиона граждан Грузии. Для всех этих людей отмена визового режима с Россией и возобновление прямых авиарейсов означает значительное облегчение жизни. Они ждали этого с нетерпением.