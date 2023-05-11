«Отмена визового режима». Решение России вызвало большие разногласия в Грузии

Проявившиеся в последние сутки серьезные расхождения во мнениях между разными ветвями власти в Грузии вызваны диаметрально противоположными взглядами на вопрос взаимоотношений с Россией.
Такое мнение в эфире радио Sputnik высказала депутат Госдумы, первый заместитель председателя думского Комитета по международным делам Светлана Журова.
Напомним, в среду, 10 мая, Москва объявила об отмене визового режима с Грузией и о возобновлении с этой страной прямого авиасообщения.
В ответ президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение Кремля «очередной провокацией» и заявила о недопустимости подобных перемен.
При этом спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Грузия никак не могла повлиять на решение Москвы и не хочет обострения отношений с РФ. Поэтому Тбилиси не будет вводить антироссийские санкции.
А глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили заявил, что с гуманитарной точки зрения решение Кремля можно только приветствовать. Также министр добавил, что каждая страна самостоятельно принимает решения, для граждан каких стран ей вводить визовый режим, а для кого его отменять.
Комментируя эти заявления, Светлана Журова отметила, что в Грузии проходят очень интересные процессы.
«С одной стороны, парламент говорит о том, что не будет вводить санкции, потому что это ухудшит наши и так непростые отношения. Но при этом с визовым режимом и прямыми рейсами очень интересная ситуация – МИД приветствует, парламент приветствует, а президент говорит, что это провокация нашей стороны. Она, вероятно, больше слушает своих европейских коллег и Америку. То есть тут большие разногласия», – предположила депутат.
Грузинский президент прямо выступила против возобновления прямого авиасообщения с РФ и против отмена Москвой визового режима для граждан Грузии, хотя парламент занял другую позицию, удивилась Журова.
При этом позиция грузинского МИД, по ее мнению, связана с тем, что в России живет более миллиона граждан Грузии. Для всех этих людей отмена визового режима с Россией и возобновление прямых авиарейсов означает значительное облегчение жизни. Они ждали этого с нетерпением.
Кроме того, для Грузии решение Кремля означает еще и возможное увеличение туристического потока уже этим летом, что тоже не может не радовать местных предпринимателей, добавила депутат.