Подоляка рассказал, по какой причине Зеленский перенес обещанное контрнаступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отложил начало масштабного контрнаступления ВСУ. Принятое Киевом решение может быть связанно со страхом провала операции, заявил журналист и военный блогер Юрий Подоляка.
Эксперт подчеркнул, что из-за высокого риска украинский лидер пытается выпросить у стран НАТО как можно больше военной техники и снарядов. По его словам, в случае поражения ВСУ его место может занять другой человек.
При этом Вашингтон отказывается предоставлять Киеву все свои резервы. Американская сторона активно готовится к возможному и более серьезному противостоянию с Китаем.
«Если там начнется острая фаза кризиса, Украина может отойти на второй план, и для Киева все будет плохо. Но Зеленский все равно играет ва-банк – у него вариантов нет, он в очень плохой ситуации», — объяснил Подоляка в телепрограмме «Время покажет».
Отметим, что ВС РФ продолжают наносить массированные удары по тылам ВСУ в зоне спецоперации. Киевское руководство призналось, что такая активность со стороны России спутывает их планы.