Экс-советник Кучмы объяснил, почему Залужный отказался участвовать в заседании комитета НАТО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный мог отказаться принимать участие в заседании Военного комитета НАТО из-за разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, этот инцидент может свидетельствовать о том, что внутри страны идут какие-то тяжелые процессы, а между президентом Украины и главкомом ВСУ существуют серьезные противоречия.
Отказ Залужного участвовать в заседании Военного комитета НАТО является беспрецедентным событием и наверняка будет иметь серьезные последствия для Украины, отметил Соскин.