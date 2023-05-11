Обозреватель Литовкин назвал главный страх Зеленского перед контрнаступлением ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский надеется получить от США «две вещи», без которых боится начинать контрнаступление ВСУ. Об этом в интервью «ПолитРоссии» заявил военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.
Ранее Зеленский заявил, что украинские войска готовы перейти в контрнаступление, но все еще ждут «некоторых вещей». По мнению эксперта, этими «вещами» могут быть истребители и средства ПВО, без которых невозможно прикрыть от ударов с воздуха наступающую бронетехнику и пехоту.
«Кроме авиации у них нет средств ПВО войскового звена в нужном количестве. Поэтому тянут кота за хвост и понимают, что атака для них будет катастрофой», – сказал Литовкин.
Однако на все требования Киева, предоставить еще больше средств противовоздушной обороны и истребители F-16, Вашингтон пока отвечает отказом, отметил военный обозреватель.