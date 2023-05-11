Обозреватель Литовкин назвал главный страх Зеленского перед контрнаступлением ВСУ

Ранее Зеленский заявил, что украинские войска готовы перейти в контрнаступление, но все еще ждут «некоторых вещей». По мнению эксперта, этими «вещами» могут быть истребители и средства ПВО, без которых невозможно прикрыть от ударов с воздуха наступающую бронетехнику и пехоту.