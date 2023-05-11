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Обозреватель Литовкин назвал главный страх Зеленского перед контрнаступлением ВСУ

Армия
Обозреватель Литовкин назвал главный страх Зеленского перед контрнаступлением ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский надеется получить от США «две вещи», без которых боится начинать контрнаступление ВСУ. Об этом в интервью «ПолитРоссии» заявил военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Ранее Зеленский заявил, что украинские войска готовы перейти в контрнаступление, но все еще ждут «некоторых вещей». По мнению эксперта, этими «вещами» могут быть истребители и средства ПВО, без которых невозможно прикрыть от ударов с воздуха наступающую бронетехнику и пехоту.

«Кроме авиации у них нет средств ПВО войскового звена в нужном количестве. Поэтому тянут кота за хвост и понимают, что атака для них будет катастрофой», – сказал Литовкин.

Однако на все требования Киева, предоставить еще больше средств противовоздушной обороны и истребители F-16, Вашингтон пока отвечает отказом, отметил военный обозреватель.

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