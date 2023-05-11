«Верить этому лгуну нельзя ни в коем случае»: Пригожин опроверг слова аль-Атты о ЧВК «Вагнер» в Судане

Пригожин напомнил, что Ясир аль-Атта был тем человеком, который рекомендовал расстреливать демонстрантов и рассказывал, как это делать во времена политика Омара аль-Башира и при власти Бурхана. Он отметил, что именно генерал-лейтенант аль-Атта указывал, кого убивать, а кого нет.