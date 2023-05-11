«Верить этому лгуну нельзя ни в коем случае»: Пригожин опроверг слова аль-Атты о ЧВК «Вагнер» в Судане

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг слова члена переходного Суверенного совета Судана Ясира аль-Атты об участии подразделений военной компании во внутрисуданском вооруженном конфликте. По его словам, «оркестрантов» в Судане нет.
Пригожин напомнил, что Ясир аль-Атта был тем человеком, который рекомендовал расстреливать демонстрантов и рассказывал, как это делать во времена политика Омара аль-Башира и при власти Бурхана. Он отметил, что именно генерал-лейтенант аль-Атта указывал, кого убивать, а кого нет.
«Поэтому верить этому лгуну нельзя ни в коем случае. Это был человек, которого всегда называли... у него прозвище было Чернушник», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.
Ранее пресс-служба предпринимателя сочла провокацией вопросы зарубежных СМИ об участии ЧВК «Вагнер» в суданском конфликте и назвала такие сообщения раскачиванием «суданской лодки».