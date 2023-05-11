НАТО следует вывести оружие и войска из Европы, поскольку президент России Владимир Путин побеждает Альянс. Такое мнение выразил американский политик Джеффри Янг.
Соответствующую запись он опубликовал в Twitter. По его словам, Вашингтон ежедневно нарушает международное право. При этом Путин действует в рамках правил. Янг убежден, что НАТО следует вывести войска и оружие из Европы.
«Путин успешно побеждает агрессивную, совершающую массовые убийства и военные преступления, злую империю, называющую себя НАТО», – написал политик.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия раздавит ВСУ и НАТО. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский уйдет в изгнание.