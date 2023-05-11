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Американский политик Янг призвал НАТО вывести оружие из Европы на фоне победы Путина

Политика
Американский политик Янг призвал НАТО вывести оружие из Европы на фоне победы Путина

НАТО следует вывести оружие и войска из Европы, поскольку президент России Владимир Путин побеждает Альянс. Такое мнение выразил американский политик Джеффри Янг.

Соответствующую запись он опубликовал в Twitter. По его словам, Вашингтон ежедневно нарушает международное право. При этом Путин действует в рамках правил. Янг убежден, что НАТО следует вывести войска и оружие из Европы.

«Путин успешно побеждает агрессивную, совершающую массовые убийства и военные преступления, злую империю, называющую себя НАТО», – написал политик.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия раздавит ВСУ и НАТО. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский уйдет в изгнание.

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