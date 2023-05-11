Министр юстиции Польши сравнил Шольца с Геббельсом после слов канцлера о Второй мировой

Глава польского минюста Збигнев Зебро сравнил немецкого канцлера Олафа Шольца с нацистским пропагандистом Йозефом Геббельсом из-за высказываний политика о Второй мировой войне.
Польского чиновника возмутила публикация Шольца в Twitter, в которой он написал, что 78 лет назад Германию и другие страны освободили от тирании национал-социализма, однако демократический мир сейчас по-прежнему требует защиты.
«Можно сказать, что таким образом канцлер Шольц отсылал к традиции своего известного соотечественника, некоего Геббельса, который мог бы даже позавидовать творческой изобретательности канцлера Шольца», — подчеркнул министр в своем обращении.
Ранее сообщалось, что польские политики обвинили Германию в фальсификации истории после заявления Шольца.