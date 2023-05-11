Грозовая тень. ВСУ намерены пробить российское ПВО британскими ракетами Storm Shadow

Информация о поставке Великобританией на Украину ракет большой дальности Storm Shadow — вовсе не психологический ход, не стоит недооценивать возможности такого оружия. Однако насколько они помогут ВСУ — зависит от количества и модификации снарядов, уверен военный историк, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.
Ранее, 11 мая, телеканал CNN со ссылкой на нескольких высокопоставленных чиновников сообщил, что перед ожидаемым контрнаступлением Лондон передал Киеву Storm Shadow. Позже информацию официально подтвердили в Минобороны Великобритании.
Согласно характеристикам этих снарядов, дальность полета составляет от 250 до 560 километров. Какие именно вариации ракет получили ВСУ — не уточнятся.
Источники телеканала отметили, что Киев обязался использовать ракеты исключительно на своей «суверенной территории». В то же время, как напомнили журналисты, британские власти считают Крымский полуостров украинским. Учитывая тот факт, что Украина запрашивала ракеты большой дальности с самого начала СВО, нынешние поставки Storm Shadow «по-настоящему меняют правила игры», уверены собеседники CNN.
В Кремле на новость отреагировали «весьма негативно». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что российские военнослужащие будут принимать в этой части «соответствующие решения».
В беседе с «Политикой Сегодня» Кнутов перечислил возможные средства, которые будут задействованы для потенциального ответа. По его мнению, российская армия «успешно работает» с подобными целями, в частности, с помощью систем ПВО, способных обнаружить и уничтожить Storm Shadow. Не стоит полагать, что такая ракета — «нечто несбиваемое» и «повергнет нас в шок», добавил он.
«[ВСУ] смогут наносить удары по разным объектам, у этих ракет достаточно высокая точность. Придется активно бороться с этими ракетами, использовать зенитно-ракетные комплексы разного класса, начиная от Бук-М3. Соответственно, комплексы С-400 "Триумф", С-350 "Витязь", С-300ПМ2, С-300В4. Поэтому для войск ПВО работы, конечно, добавится», — констатировал собеседник «ПС».
Кнутов допустил, что Великобритания передала Украине ракеты дальностью до 300 км, поскольку именно экспортная версия обладает такими характеристиками. Модификация с дальностью в 560 км — для британских войск. Впрочем, все зависит «от договоренностей», рассуждает специалист.
«Как правило, это ракеты воздушного и морского базирования. <…> Ракета идет на небольшой высоте со скоростью 0,8 махов, достаточно высокая точность наведения. Но борьба с этими крылатыми ракетами не является чем-то необычным [для ВС РФ]», — обратил внимание эксперт.
Во вторник, 9 мая, американская газета The Washington Post со ссылкой на документ Международного фонда поддержки Украины (IFU) заявила, что Лондон готовится отправить украинским военнослужащим ракеты наибольшей дальности.
Ранее военный политолог Александр Перенджиев предположил, что Киев мог перенести контрнаступление ВСУ из-за возможного торга с Вашингтоном. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский ссылается на то, что украинской армии «необходимо еще немного времени».