Грозовая тень. ВСУ намерены пробить российское ПВО британскими ракетами Storm Shadow

В беседе с «Политикой Сегодня» Кнутов перечислил возможные средства, которые будут задействованы для потенциального ответа. По его мнению, российская армия «успешно работает» с подобными целями, в частности, с помощью систем ПВО, способных обнаружить и уничтожить Storm Shadow. Не стоит полагать, что такая ракета — «нечто несбиваемое» и «повергнет нас в шок», добавил он.