Российский Минфин подтвердил планы провести большую приватизацию

Он напомнил, что президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил вернуться к этому вопросу. Никто не против, но сначала важно исполнить ряд поручений главы государства Владимира Путина по формированию внутреннего инвестора и понять, кому продавать имущество. Если же начать сейчас, то это будет похоже на историю 1994 года, которую повторять не хочется.