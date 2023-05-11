Российский Минфин подтвердил планы провести большую приватизацию

Большая приватизация в России должна состояться, но прежде следует сформировать рынок, отметил замглавы Минфина Алексей Моисеев на XI Петербургском международном юридическом форуме.
Он напомнил, что президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил вернуться к этому вопросу. Никто не против, но сначала важно исполнить ряд поручений главы государства Владимира Путина по формированию внутреннего инвестора и понять, кому продавать имущество. Если же начать сейчас, то это будет похоже на историю 1994 года, которую повторять не хочется.
На рынке должен появиться активный розничный отечественный инвестор, добавил Моисеев.