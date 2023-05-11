Сафаров: Кремль оценил позицию грузинского руководства, дав четкий сигнал Тбилиси

Западные страны были уверены, что смогут использовать Грузию в своей антироссийский стратегии, однако они просчитались в своих планах. Грузия, несмотря на оказывавшееся на нее давление, так и не открыла второй фронт против РФ и не присоединилась к антироссийским санкциям, и Москва по достоинству оценила взвешенную позицию Тбилиси.
Об этом в беседе с телеканалом «Царьград» рассказал политолог-востоковед Руслан Сафаров, по словам которого решение Кремля об отмене визового режима с Грузией и восстановлении с ней прямого авиасообщения является сигналом, который Москва посылает Тбилиси.
Это решение российских властей простые жители Грузии встретили с радостью, в то время как антироссийски настроенная часть грузинской элиты отреагировала на него настоящей истерикой.
По мнению российских экспертов Москва приняла в отношении Грузии правильное взвешенное решение, которое с точки зрения дипломатии стало тонким «ходом конем». Такую оценку дал политобозреватель «Царьграда» Андрей Перла.
При этом Руслан Сафаров выразил надежду, что упрощение режима пересечения российско-грузинской границы поспособствует развитию туризма и связей в рамках народной дипломатии. Но, помимо этого, решение Кремля имеет и другое – еще более важное – значение.
«С февраля 2022 года западные страны были уверены, что Грузия, у которой с 2008 года свои проблемы с Россией, выступит против нас "вторым фронтом". Грузия на эту провокацию не поддалась. И взвешенная нейтральная позиция грузинского руководства (выносим за скобки президента [Грузии Саломе] Зурабишвили, гражданку Франции со специфическими воззрениями) была оценена Кремлем. Сегодняшние указы [президента РФ Владимира] Путина – это подтверждение того, что Москва дает "сигнал встречного движения" для Тбилиси», – заявил Сафаров.
Возможно, шаги, сделанные Россией навстречу Грузии, станут началом серьезного потепления в двусторонних отношениях Москвы и Тбилиси, отметил эксперт. Тем более, что Грузия имеет важное значение для обеспечения безопасности российских границ.
К тому же, добавил Сафаров, есть и еще одна важная деталь, о которой почти не говорится в публичном пространстве. В январе 2023 года начались работы по строительству тоннеля через Большой Кавказ. Тоннель будет выходить на Военно-грузинскую дорогу, и, возможно, по нему пройдет железнодорожная ветка. На это указывает тот факт, что строительные работы ведет компания РЖД.
«Сегодня из России в Закавказье только две ветки: через Абхазию в Грузию и из Дербента в Азербайджан. Так что это событие сверхважное для будущего транспортного коридора "Север-Юг". Еще раз отмечу: об этом почти никто не говорит», – добавил Сафаров.
Напомним, накануне грузинский министр иностранных дел Илья Дарчиашвили заявил, что с гуманитарной точки зрения решение Москвы об отмене визового режима между РФ и Грузией можно только приветствовать.
При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала дружественный шаг России «очередной провокацией» и призвала власти страны созвать по этому поводу Совет безопасности.