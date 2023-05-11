Сафаров: Кремль оценил позицию грузинского руководства, дав четкий сигнал Тбилиси

К тому же, добавил Сафаров, есть и еще одна важная деталь, о которой почти не говорится в публичном пространстве. В январе 2023 года начались работы по строительству тоннеля через Большой Кавказ. Тоннель будет выходить на Военно-грузинскую дорогу, и, возможно, по нему пройдет железнодорожная ветка. На это указывает тот факт, что строительные работы ведет компания РЖД.