Ведущий Соловьев признался, за что его ненавидит сбежавший из России Чубайс

Телеведущий Владимир Соловьев поведал, за что его на самом деле возненавидел бывший руководитель компании «Роснано» Анатолий Чубайс. С соответствующим заявлением он выступил в своей авторской программе.
В эфире передачи журналист высказался по поводу деятельности бизнес-элиты России в условиях спецоперации на Украине. Политолог Евгений Сатановский счел логику некоторых миллиардеров колониальной. Для них родина, по его словам, представляет собой источник «выжимаемого дохода», который потом отправляется за рубеж.
Соловьев в свою очередь дал понять, что не все предприниматели следуют подобному сценарию. После предложения гостя студии «договориться с Чубайсом» ведущий разразился откровенной тирадой.
«Я с ним могу договориться только о том, что ему больше нравится — сидеть, или быть повешенным. Это единственный выбор, который я могу ему предоставить. Хотя, скорее о том, быть ли повешенным, или расстрелянным. Но надо отметить, что Чубайс ко мне относится так же. Он меня ненавидит и считает меня виновником всего, о чем мне говорил в лицо. Я страну, которую он грабил, взял — и у него отнял», — сделал неожиданно жесткое Соловьев.
Ранее журналист признался, что президент Украины Владимир Зеленский лично распорядился избавиться от него. Подробнее о несостоявшемся покушении говорится в документальном фильме Соловьева «За летной».