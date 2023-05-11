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Ведущий Соловьев признался, за что его ненавидит сбежавший из России Чубайс

Политика
Ведущий Соловьев признался, за что его ненавидит сбежавший из России Чубайс

Телеведущий Владимир Соловьев поведал, за что его на самом деле возненавидел бывший руководитель компании «Роснано» Анатолий Чубайс. С соответствующим заявлением он выступил в своей авторской программе.

В эфире передачи журналист высказался по поводу деятельности бизнес-элиты России в условиях спецоперации на Украине. Политолог Евгений Сатановский счел логику некоторых миллиардеров колониальной. Для них родина, по его словам, представляет собой источник «выжимаемого дохода», который потом отправляется за рубеж.

Соловьев в свою очередь дал понять, что не все предприниматели следуют подобному сценарию. После предложения гостя студии «договориться с Чубайсом» ведущий разразился откровенной тирадой.

«Я с ним могу договориться только о том, что ему больше нравится — сидеть, или быть повешенным. Это единственный выбор, который я могу ему предоставить. Хотя, скорее о том, быть ли повешенным, или расстрелянным. Но надо отметить, что Чубайс ко мне относится так же. Он меня ненавидит и считает меня виновником всего, о чем мне говорил в лицо. Я страну, которую он грабил, взял — и у него отнял», — сделал неожиданно жесткое Соловьев.

Ранее журналист признался, что президент Украины Владимир Зеленский лично распорядился избавиться от него. Подробнее о несостоявшемся покушении говорится в документальном фильме Соловьева «За летной».

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