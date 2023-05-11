Ведущий Соловьев признался, за что его ненавидит сбежавший из России Чубайс

В эфире передачи журналист высказался по поводу деятельности бизнес-элиты России в условиях спецоперации на Украине. Политолог Евгений Сатановский счел логику некоторых миллиардеров колониальной. Для них родина, по его словам, представляет собой источник «выжимаемого дохода», который потом отправляется за рубеж.