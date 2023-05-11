Актера Смольянинова внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес актера Артура Смольянинова✱ (признан иноагентом на территории РФ) в перечень террористов и экстремистов.
Информация о новом статусе деятеля искусства, покинувшего Россию в 2022 году, появилась 11 мая на сайте ведомства. Также в указанный список попал и бывший внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Аристович.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин ранее дал поручение сотрудникам правоохранительных органов возбудить уголовное дело против Смольянинова по статье 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ».
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами