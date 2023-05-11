Перенджиев связал задержку наступления ВСУ с торгом между Вашингтоном и Киевом

Аналитик отметил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ необходимо время для подготовки к наступлению могут говорить об его стремлении получить от Запада и США дополнительную помощь. Например, в виде боевой техники, истребителей и бомбардировщиков.