Перенджиев связал задержку наступления ВСУ с торгом между Вашингтоном и Киевом

Власти Украины могли перенести контрнаступление ВСУ из-за возможного торга между Киевом и Вашингтоном. Об этом заявил военный политолог Александр Перенджиев.
По его словам, киевский режим чувствует себя недостаточно обеспеченным со стороны стран НАТО. Он отметил, что это касается не только вооружения.
«Речь идет не только о снаряжении, бронетехнике…но и о том, что контрнаступление не будет иметь успеха в случае, если господство в воздухе продолжит сохраняться за Россией», — объяснил Перенджиев в беседе с изданием Lenta.ru.
Аналитик отметил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ необходимо время для подготовки к наступлению могут говорить об его стремлении получить от Запада и США дополнительную помощь. Например, в виде боевой техники, истребителей и бомбардировщиков.