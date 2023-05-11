Советник Пушилина заявил, что сведения США о потерях ВСУ занижены

Приведенные американскими политиками сведения о потерях ВСУ существенно занижены. Об этом заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. По его словам, озвученные в США цифры не учитывают пропавших без вести, а также санитарные потери украинских войск.
Ранее американский политик Роберт Кеннеди-младший заявил, что потери Вооруженных сил Украины составляют около 300 тысяч военнослужащих.
«В этой цифре не учтены санитарные потери и без вести пропавшие, которые являются уже убитыми. Убитых солдат противника на всей линии фронта — в так называемой серой зоне — и даже на нашей территории достаточно много», — сказал Гагин.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация о потерях ВСУ будет засекречена до окончания конфликта.