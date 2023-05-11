Советник Пушилина заявил, что сведения США о потерях ВСУ занижены

Приведенные американскими политиками сведения о потерях ВСУ существенно занижены. Об этом заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. По его словам, озвученные в США цифры не учитывают пропавших без вести, а также санитарные потери украинских войск.