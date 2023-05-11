Автор Verkkouutiset обвинил премьера Финляндии Марин в рецессии экономики страны

Состояние экономики Финляндии при работе премьер-министра Санны Марин ухудшилось. Об этом рассказали в издании Verkkouutiset.
Автор Verkkouutiset обвинил Марин в рецессии экономики страны. В 2023 году ожидается сокращение ВВП государства на 0,2%. Проблемой для Хельсинки является и размер госдолга, напомнил журналист.
«В случае погашения 12 миллиардов евро госдолг будет возрастать еще и в конце 2020-х годов, но затем начнет снижаться», — говорится в статье.
Ранее стало известно о разводе Санны Марин с супругом. Врио премьера Финляндии заверила, что они с мужем останутся друзьями. У них есть одна дочь.