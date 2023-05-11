Песков: планы США по передаче Украине активов бизнесмена Малофеева являются воровством

Инициативу властей Соединенных Штатов по передаче киевскому режиму замороженных активов российского предпринимателя Константина Малофеева можно назвать воровством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля отметил, что реализация такой идеи не только подорвет доверие к Вашингтону, но и ударит по нему «бумерангом». Кроме того, у США в настоящий момент нет юридических оснований для того, чтобы пойти на такой шаг.
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд ранее разрешил передать Украине конфискованные активы основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. В таком случае Киев может получить 5,4 млрд долларов.