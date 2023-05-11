«Наступление ВСУ началось»: Пригожин рассказал о ситуации в зоне спецоперации

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о ситуации в зоне спецоперации. По словам бизнесмена, контрнаступление ВСУ уже началось.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсрочке контрнаступления. По его словам, стране необходимо дождаться техники из Европы. Пригожин считает, что Зеленский лукавит и контрнаступление ВСУ уже идет полным ходом.
«На Артемовском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги и, к сожалению, в части мест это у них успешно получается. Мы дальше идем в Артемовске для того, чтобы его захлопнуть. Как я уже и говорил много раз, план ВСУ в действии: мы идем захлопываем их, они захлопывают нас», — заявил Пригожин в аудиосообщении, опубликованном его пресс-службой.
Сейчас для ВСУ важно проломить Артемовское направление. Пригожин уверен, что следующими станут Брянская и Белгородская области. После того как украинская армия разберется с ЧВК «Вагнер», то с боевым настроением она пойдет на Запорожье и другие территории России.
«Поэтому наступление ВСУ началось. Те части, которые прошли подготовку, получили необходимое вооружение, технику, танки и все остальное, они уже полностью задействованы. И после того, как они попробуют свои силы, разомнут мускулы, то дальше будут задействованы северное направление и южное направление», — добавил основатель ЧВК «Вагнер».
При этом «музыканты» продолжают выполнять боевые задачи, несмотря на «снарядный голод». Обещания Министерства обороны РФ дать боеприпасы ЧВК «Вагнер» не были выполнены. Пригожин пообещал рассказать, как сотрудникам «оркестра» удается идти вперед, когда они «добьют» Бахмут (Артемовск).