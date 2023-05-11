«Наступление ВСУ началось»: Пригожин рассказал о ситуации в зоне спецоперации

Сейчас для ВСУ важно проломить Артемовское направление. Пригожин уверен, что следующими станут Брянская и Белгородская области. После того как украинская армия разберется с ЧВК «Вагнер», то с боевым настроением она пойдет на Запорожье и другие территории России.