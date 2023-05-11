Генерал Липовой рассказал о судьбе Украины в случае потери к ней интереса со стороны США

По его словам, не исключено, что в случае провала наступления ВСУ Вашингтон направит свои силы на конфликт между Тайванем и Китаем. Так, Киев рискует оказаться брошенным наедине со своими проблемами, как это произошло с Афганистаном после вывода американских оккупационных войск.