«Верните подарок назад». Россия может напомнить Польше о щедрости СССР

России следует более резко отвечать на враждебные выпады Варшавы, потому что отсутствие реакции провоцирует власти Польши на все новые скандалы. Тем более, что у Москвы есть возможность очень чувствительно ответить полякам на их нежелание поддерживать с российской стороной добрососедские отношения.
Такое мнение в разговоре с изданием «Свободная пресса» высказал публицист и историк Игорь Шишкин, комментируя сообщение о том, что польские власти изъяли с банковских счетов посольства РФ и российского торгового представительства 1,2 миллиона долларов.
По мнению Шишкина, Россия слишком долго оставляла без ответа выпады польской стороны в свой адрес, и в итоге ситуация зашла уже слишком далеко.
«Напрашивается вопрос: как долго мы будем терпеть унижения от Варшавы? 9 мая не дали послу возложить к мемориалу цветы. Теперь деньги хапнули, причем уже во второй раз. В первый, 26 апреля, польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России в Варшаве, на которых находились значительные суммы. Точные цифры не сообщалась», – напоминает публицист.
Российский посол в Польше Сергей Андреев тогда назвал действия Варшавы правовым произволом, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пригрозил польским властям ответом Москвы. Однако те не отказались от хамского поведения.
По словам Игоря Шишкина, поляки привыкли к безнаказанности, так как уже более десяти лет Варшава, не встречая отпора, вытворяет, что захочет. Так еще в 2009 году Польша первой из европейских стран заявила, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией несет ответственность за развязывание Второй мировой войны.
Рассуждая о том, как Россия может вразумить Варшаву, Игорь Шишкин отметил, что необходимо в первую очередь понизить статус дипломатических отношений и закрыть российское посольство в Польше. Нет уверенности в том, что такой ответ образумит польские власти, но в любом случае это будет лучше, чем пустые угрозы, уверен эксперт.
Россия же пока, по его словам, вообще никак не отвечает на выпады поляков в свой адрес.
«Каждый шаг, каждую гадость в отношении России они делают, предварительно убедившись, что за предыдущую выходку им ничего не будет. Напомню, что решение о сносе памятников советским воинам было принято польским Сеймом 22 июня, в день, когда Германия напала на Советский Союз. Так что это было вдвойне гнусным. Шуму у нас по этому поводу было много, но Россия тем не менее, на следующие 5 лет продлила договор о дружбе и добрососедстве с Польшей. Кстати, он действует до сих пор», – подчеркнул Шишкин.
И в этом договоре, особо отметил эксперт, есть 17-я статья, прямо обязывающая Польшу и Россию охранять памятники друг друга. Но к моменту продления соглашения Польша эту статью уже нарушила. Зачем же Россия продлевала договор?
Тем более, что этим же договором Россия признает современные границы Польши, включающие в себя западные территории, которые Советский Союз передал Варшаве в знак дружбы, добавил историк.
Теперь же, раз поляки больше не хотят поддерживать добрососедские отношения с Россией, не хотят с ней сотрудничать, им следует вернуть щедрые подарки советского государства. И даже если они не хотят возвращать подаренные земли России – правопреемнице СССР, они могли бы отдать их назад немцам, ведь западные территории Польши ранее принадлежали Восточной Германии, объяснил Игорь Шишкин.