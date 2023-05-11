«Верните подарок назад». Россия может напомнить Польше о щедрости СССР

Теперь же, раз поляки больше не хотят поддерживать добрососедские отношения с Россией, не хотят с ней сотрудничать, им следует вернуть щедрые подарки советского государства. И даже если они не хотят возвращать подаренные земли России – правопреемнице СССР, они могли бы отдать их назад немцам, ведь западные территории Польши ранее принадлежали Восточной Германии, объяснил Игорь Шишкин.