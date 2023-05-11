Новый глава Калининграда Аминов отреагировал на «разоблачение» с аккаунтом на «Мамбе»

Новый глава Калининграда отреагировал на «разоблачение» с аккаунтом на «Мамбе». В соцсети для знакомств указано, что владелец страницы ищет «реальные встречи», рассказали журналисты. При этом его интересуют женщины в возрасте от 51 до 60 лет. Обязательным условием является европейская внешность.