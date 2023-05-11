В ЮАР подтвердили планы обсудить создание единой валюты БРИКС в августе

Стран БРИКС обсудят возможность введения общей валюты на саммите, который пройдет в августе в Йоханнесбурге, заявила министр международных отношений и сотрудничества Южной Африки Наледи Пандор.
По ее словам, члены объединения не торопят события. Однако они готовы проработать указанную инициативу с учетом интересов всех членов БРИКС во время предстоящей встречи, запланированной на 22 августа.
В настоящий момент на государства ассоциации приходится более 40% населения мира и почти треть мирового экономического производства. Помимо этого, членами БРИКС хотели бы несколько стран, включая Саудовскую Аравию и Иран.
Повышение процентных ставок в США и геополитические конфликты подрывают доверие к американской валюте, и это подстегивает государства ускорить процесс дедолларизации.