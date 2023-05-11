Дипломат Лукьянцев: украинцы и прибалты сталкиваются с русофобией в Европе

Жители Украины и стран Прибалтики, которые говорят на русском языке, пополнили список жертв русофобии в Евросоюзе. На это обратил внимание директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
Речь идет о физическом насилии и дискриминации, которые процветают на европейской территории. Во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме дипломат рассказал, как украинцы избили пенсионера в прибалтийском городе.
«Оно проявляется, как это неудивительно, и в отношении граждан Украины, которые разговаривают на русском языке. Также мы отмечали и совершенно своеобразные такие случаи, когда жертвами насилия... становились в том числе граждане Прибалтики», — отметил Лукьянцев.
Ранее официальная Москва выразила беспокойство из-за беспрецедентной русофобии во Франции. С соответствующим заявлением выступила член российской дипмиссии при ООН в Женеве Кристина Сукачева.