Экс-полицейский из Астрахани стал фигурантом дела по факту хищения наркотиков

Бывший начальник тылового подразделения Астраханского линейного отдела МВД России на транспорте стал фигурантом уголовного дела по факту хищения наркотических веществ в особо крупном размере, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Астраханской области.
По данным следствия, подозреваемый открыл ключом дверь комнаты, где хранились вещественные доказательства, и заменил на песок наркотические вещества общей массой более 10 кг. Его задержали после ухода на пенсию за сбыт запрещенных веществ.