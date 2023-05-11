«Оппозиционный выпад». Грузия на грани протестов из-за возобновления рейсов из РФ

Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией после очередного перерыва встретили с радостью в обеих странах. Туроператоры готовятся продавать путевки, эксперты предрекают рост экономики республики после наплыва российских путешественников.
Однако «прозападное лобби» настаивает на ином пути: Тбилиси должен сделать выбор в пользу Европы, а это, по их оценке, идет вразрез с нейтральной позицией по отношению к Москве. К чему на самом деле стремятся грузинские граждане и стоит ли ожидать очередной волны беспорядков, разбиралась «Политика Сегодня».
Старт прямых рейсов
Накануне, 10 мая, президент РФ Владимир Путин спустя четыре года снял запрет на авиасообщение с республикой, а также отдельным указом отменил визовый режим для грузинских граждан, введенный после конфликта 2008 года. После обнародования документа МИД России отменил рекомендацию воздерживаться от поездок в Грузию.
Вечером того же дня в Тбилиси у здания министерства иностранных дел собрались члены «Единого национального движения» (ЕНД) с требованием запретить грузинам въезжать в Россию без визы и отменить прямое авиасообщение. Инициатором митинга выступил лидер партии ЕНД Леван Хабеишвили, однако официального анонса не было — политик призвал протестовать, попросту написав сообщение в соцсетях.
«Путин фактически объявил Грузию губернией России. <…> Это вершина цинизма. <…> Воля грузинского народа непоколебима! Мы выбираем Европу, а не Россию!» — написал Хабеишвили в Facebook✱✱ (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ), подчеркнув, что «сделает все» в направлении «исторической, европейской семьи».
Руководитель еще одной оппозиционной партии «Droa» Элене Хоштария намекнула на беспорядки в случае, если российские авиакомпании попытаются открыть на территории республики свои офисы. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвавшая решение Москвы «очередной провокацией», и вовсе намерена созвать Совет безопасности и рассмотреть введение трехмесячных виз для россиян.
«Четкий и непоколебимый выбор большей части населения Грузии, почти полного большинства, говорит об интеграции Грузии в Евросоюз, вливании Грузии в этот цивилизованный мир, и этот выбор и требование грузинского населения должны быть реализованы. <...> Это российская провокация, преднамеренная акция, направленная на то, чтобы воспрепятствовать интеграции Грузии в Евросоюз», — заявил член ЕНД Васил Урушадзе.
«Назло Путину»
Впрочем, грузинский народ оказался не готов оказать всеобъемлющую поддержку оппозиционным силам — на митинге под названием «Назло Путину отморозь уши» и «Отделись от Путина» присутствовало всего порядка 30-40 человек, что совсем нельзя определить в категорию «большей части населения» в разрез с оценками Урушадзе.
Несколько активистов стояли с весьма провокационными плакатами на грузинском языке, среди которых были лозунги: «37 рублей мы вам дадим, и убирайтесь отсюда» или «агенты Кремля». У одного из присутствующих на плечах был флаг Евросоюза, на другом — футболка с неприличной фразой.
«Логику не понимаю. Он [Владимир Путин — Прим. ред.] же не визы в Грузию отменил, а визы в Россию. Ну, или свободолюбивый Леван хочет евроинтеграцию за счет того, чтобы его сограждан не пускали в Россию?» — отметил российский журналист Максим Кононенко в Telegram.
Оппозиционный выпад негласно поддержали в Госдепартаменте США. Издание Accent передает, что в случае возобновления авиасообщения Вашингтон рассмотрит введение санкций против грузинских авиакомпаний. Как пишут журналисты, сейчас, по мнению американской администрации, не время «углублять отношения» с Россией.
Мнение эксперта
Оппозиция и прежде не скрывала, что для дружественного шага в сторону Москвы необходимо, прежде всего, вернуть в состав республики Абхазию и Южную Осетию. Аналогичное мнение разделяет и часть грузинского общества, заметил в беседе с «Политикой Сегодня» доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
«У оппозиции есть политическая позиция, которую они озвучили уже не раз: все завязано на Абхазии и Южной Осетии. Однако нужно понимать, что оппозиция не обладает достаточным числом мандатов, их возможности влиять на политические решения — незначительные, даже с учетом поддержки президента. Решение принимает правящая "Грузинская мечта", в руках которой парламент и правительство», — констатировал эксперт.
Стоят ли за прошедшей акцией США, Топорнин утверждать не стал. Дипломат согласился, что в Вашингтоне «выражали недовольство», но текущий вопрос касается оппозиционных сил Грузии.
При этом, отметил эксперт, вероятность протестов и беспорядков исключительно мала — максимум пройдут «привычные» для Грузии демонстрации.
«В Грузии есть не очень хорошая традиция, что мирные манифестации превращаются в более агрессивные выступления с нарушением правопорядка. В этом случае было бы наивно исключать, что какие-то отдельные радикальные лица вполне могут пройти мимо посольства, что-то покидать, пободаться с полицией. Мне кажется, в этот раз это не тот вопрос, ради которого нужно будет столь активно выступать против власти», — резюмировал Топорнин.
История авиасообщения с Грузией
Перерыв авиасообщения между Россией и Грузией продлился четыре года, в июне 2019 года Тбилиси охватили протесты после визита депутата Госдумы, президента Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергея Гаврилова.
Оппозиционные политики прервали мероприятие с его участием, поскольку депутат якобы сел не на свой стул. Позже радикалы закидали яйцами и бутылками здание гостиницы, где размещалась российская делегация, и требовали их немедленного отъезда домой. Тогда же президент Грузии Саломе Зурабишвили называла Россию «врагом и оккупантом».
Ранее запрет на полеты вводился на несколько дней в 2017 году, когда Тбилиси отказался согласовывать российской компании «Уральские авиалинии» вылеты в республику из подмосковного аэропорта «Жуковский».
Авиасообщение также прерывалось из-за войны в Южной Осетии в августе 2008 года. Переговоры по возобновлению стартовали уже в начале 2009-го, а с конца августа 2010 года российские компании уже начали выполнять прямые рейсы. Изначально это были чартеры, но к 2014 году полеты стали проходить на регулярной основе.
Впервые авиационное сообщение прерывалось с октября 2006-го по март 2008 года, решение последовало за арестом в Грузии российских офицеров, которых обвинили в шпионаже. Впрочем, в официальных комментариях российская сторона указала на накопленный с 2001 года грузинскими авиаперевозчиками долг.
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