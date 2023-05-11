«Оппозиционный выпад». Грузия на грани протестов из-за возобновления рейсов из РФ

Однако «прозападное лобби» настаивает на ином пути: Тбилиси должен сделать выбор в пользу Европы, а это, по их оценке, идет вразрез с нейтральной позицией по отношению к Москве. К чему на самом деле стремятся грузинские граждане и стоит ли ожидать очередной волны беспорядков, разбиралась «Политика Сегодня».