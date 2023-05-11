«Решается очень многое». Подоляка поведал о приближении судьбоносного дня для Турции

Особое беспокойство вызывает то, что и сторонники действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, который переизбирается на новый срок, и его оппонента, предсказывают своим кандидатам уверенную победу уже в первом туре выборов. И это значит, что, каким бы ни был исход народного волеизъявления, беспорядков в Турции избежать не получится, рассуждает автор.