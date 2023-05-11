«Решается очень многое». Подоляка поведал о приближении судьбоносного дня для Турции

Президентские выборы в Турции, которые пройдут уже в ближайшее воскресенье, 14 мая, можно назвать самым значимым событием подобного рода в 2023 году, а их результат станет судьбоносным не только для этой страны.
Такое мнение у себя в Telegram-канале высказывает военный блогер и журналист Юрий Подоляка, по мнению которого, от итогов выборов в Турции зависит очень многое.
Особое беспокойство вызывает то, что и сторонники действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, который переизбирается на новый срок, и его оппонента, предсказывают своим кандидатам уверенную победу уже в первом туре выборов. И это значит, что, каким бы ни был исход народного волеизъявления, беспорядков в Турции избежать не получится, рассуждает автор.
И от того, насколько быстро и эффективно власти Турции смогут с этими беспорядками справиться, будет зависеть дальнейший политический курс страны.
«Либо она [Турция] продолжит держаться партнерства с Россией и Китаем (плюс сюда же надо добавить Иран и Саудовскую Аравию) и продолжит идти противоходом с "союзниками по НАТО" (и таким образом укрепит позиции антиглобалостского блока во главе с Китаем и Россией), – объясняет Подоляка. – Либо вернется в лагерь наших врагов и тогда Ближний Восток очень быстро вспыхнет на радость Вашингтона и Лондона (а у нас появится масса новых трудностей)».
Таким образом, по его словам, 14 мая в Турции пройдут не только выборы главы государства, но и выбор дальнейшего пути страны. А значит, эти выборы можно считать важнейшими в текущем году, считает журналист.