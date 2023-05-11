Беспартийный бизнес-омбудсмен стал единственной надеждой КПРФ на выборах в Приамурье

Представители КПРФ в Амурской области представили своего кандидата, который поборется за пост главы региона на предстоящих выборах. Им оказался беспартийный бизнес-омбудсмен, председатель местного отделения «Опоры России» Борис Белобородов.
Чем отказавшийся от партбилета в далеких 90-х защитник капитализма привлек внимание КПРФ — неизвестно. Вероятно, что другого выбора у коммунистов просто не оказалось, предположил председатель Амурской областной организации Союза журналистов Евгений Дуюнов.
«Я не член КПРФ. Я не член никакой партии вообще. В советское время я был членом КПСС, вступил в партию еще будучи курсантом, мне было 20 лет, в 90-м году я добровольно вышел из партии, еще будучи офицером Советской армии. С тех пор я не был членом никакой партии и, думаю, что не буду», — заявил Белобородов на пресс-конференции в Амурском обкоме.
Выбор амурских коммунистов оказался, мягко говоря, неоднозначный — глава «Опоры России» на старте решил откреститься от партии, которая намерена его продвигать. Более того, в регионе Белобородова знают как человека, тесно связанного с бизнесом, что явно контрастирует с имиджем КПРФ.
«Здесь мы видим, что амурской организации КПРФ за все время не удалось вырастить каких-то заметных политиков, по большому счету, кроме первого секретаря Романа Кобызова, остальные персонажи в обкоме вообще неизвестны. Поэтому им приходится делать ставку на абсолютно стороннюю фигуру, причем фигура эта широко известна в узких предпринимательских кругах, и известна неоднозначно», — объяснил происходящее Дуюнов.
По мнению аналитиков, подобный ход «красных» не блажь, а расчет, ведь главным преимуществом Белобородова является его финансовая независимость — пускай выбор кандидата и отпугнет часть избирателей, но благодаря прочной позиции партии в регионе он вполне сможет «взять серебро», опередив выдвиженца от ЛДПР.
Однако, по мнению председателя амурского Союза журналистов, и тут партию ждет разочарование. КПРФ давно растеряла электорат, из-за которого область называли «красным островом», а сам кандидат, учитывая его конфликт с губернатором Василием Орловым, подмоченную репутацию и идущий вразрез с партией имидж, вряд ли сможет претендовать даже на второе место.