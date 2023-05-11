Беспартийный бизнес-омбудсмен стал единственной надеждой КПРФ на выборах в Приамурье

Однако, по мнению председателя амурского Союза журналистов, и тут партию ждет разочарование. КПРФ давно растеряла электорат, из-за которого область называли «красным островом», а сам кандидат, учитывая его конфликт с губернатором Василием Орловым, подмоченную репутацию и идущий вразрез с партией имидж, вряд ли сможет претендовать даже на второе место.