Президент США Джо Байден встретился с угрозой импичмента со стороны представителей Республиканской партии в местном конгрессе. Об этом узнали обозреватели Newsweek.
Причиной стала «преступная схема», которая связана со взяточничеством и неким иностранным лицом. Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин объявила о наличии доказательств в отношении главы государства.
Выяснилось, что Байден может отойти от президентских дел, если его вина будет признана Сенатом США. При этом, согласно конституции, для этого требуется большинство в две трети голосов. Однако в настоящее время на данной ситуации «никто не сосредоточен».
Ранее стало известно, что в Турции оставляют заявления Байдена без внимания. В этом колумнистам Hürriyet признался министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.