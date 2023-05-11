Соловьев рассказал, пойдет ли Россия на новые договоренности с Западом и Украиной

Москва не станет идти на компромиссы и заключать новые договоренности с Западом и Украиной. К такому выводу пришел российский телеведущий Владимир Соловьев.
В беседе с ИА SM.News журналист отметил, что иностранные обещания, которые неоднократно давались Кремлю, не выполнялись. Москве нет смысла верить в способность Европы и США пойти на какие-либо договоренности.
«Россия не пойдет ни на какие компромиссы. Мы никому не верим. Нас столько раз обманывали, что реально не понимаем, как нам им верить», — подчеркнул Соловьев.
Ранее сообщалось, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась в использовании Западом минских договоренностей для подготовки Украины к конфликту с РФ.