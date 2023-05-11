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Рогов: подразделения ВС РФ нанесли удар по расположению иностранных наемников в Запорожье

Армия
Рогов: подразделения ВС РФ нанесли удар по расположению иностранных наемников в Запорожье

Российские военные нанесли ракетный удар по пункту дислокации иностранных наемников на территории города Запорожье. Об этом РИА Новости заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Нанесена серия ракетных ударов по позициям украинских войск в Запорожье и пригороде. Один их них — по месту расположения иностранного легиона», — отметил аналитик.

По его словам, наемники разговаривали на английском и польском языках. Информация о последствиях обстрела пока не поступала.

Отметим, что Запорожская область была признана субъектом РФ после референдума в прошлом году. На территории участка ведутся ожесточенные бои с ВСУ.

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