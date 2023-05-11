Bloomberg: Украина получила от стран НАТО около 200 танков и 300 БМП

Если планируемое контрнаступление ВСУ окажется неудачным, то тогда ситуация на Украине может зайти в тупик. В этом случае западные страны начнут оказывать давление на Киев с целью подписать соглашение о прекращении огня. К такому выводы пришли аналитики агентства Bloomberg.