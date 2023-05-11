Bloomberg: Украина получила от стран НАТО около 200 танков и 300 БМП

Если планируемое контрнаступление ВСУ окажется неудачным, то тогда ситуация на Украине может зайти в тупик. В этом случае западные страны начнут оказывать давление на Киев с целью подписать соглашение о прекращении огня. К такому выводы пришли аналитики агентства Bloomberg.
По информации агентства, страны НАТО предоставили Киеву для подготовки к контрнаступлению более 200 танков и 300 БМП. Кроме того, численность войск ВСУ в настоящий момент составляет около 700 тысяч человек, пишет Bloomberg.
Однако по словам эксперта Европейского совета Густава Гресселя, возможности европейских государств по поставкам боеприпасов на Украину фактически иссякли.