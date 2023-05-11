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Популярная страна в Азии отменит все ограничения по COVID-19 на въезд для россиян

Общество
Популярная страна в Азии отменит все ограничения по COVID-19 на въезд для россиян

Власти популярной азиатской страны анонсировали отмену действующих ограничений по коронавирусу на въезд для туристов, в том числе для россиян.

С 1 июня для посещения Южной Кореи путешественникам не придется предъявлять сертификаты о вакцинации от COVID-19, отрицательные результаты ПЦР-тестов и обязательную медицинскую страховку, приводит слова президента страны Юн Сок Еля агентство Yonhap.

Также в республике снизят категорию опасности коронавируса с «серьезной» до «тревожной». Недельный период обязательной изоляции для пациентов с COVID-19 сократят до пяти дней.

Московская область в свою очередь налаживает товарооборот с Южной Кореей. В конце прошлого года регион принял поезд с товарами из азиатской страны, передает телеканал «360».

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