Bloomberg: глава минфина США Йеллен раскрыла основную цель Запада в борьбе с Россией

Глава американского минфина Джанет Йеллен раскрыла основную цель Запада в противостоянии с Россией. Об этом говорится в статье издания Bloomberg.
По словам экспертов, ведомство уже обнародовало выдержку из комментариев Йеллен, с которыми она выступит на встрече с министрами G7. Вашингтон призывает партнеров ограничить способность Москвы обходить санкции. Усилия в этом направлении должны стать главной задачей Запада в 2023 году, пишет «ПолитРоссия».
«В этом году центральным элементом нашей стратегии является принятие дальнейших мер по пресечению попыток России обойти наши санкции», — говорится в комментарии Йеллен.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе призвали проверить Центральную Азию из-за подозрений в обходе санкций против России.