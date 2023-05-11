Bloomberg: глава минфина США Йеллен раскрыла основную цель Запада в борьбе с Россией

По словам экспертов, ведомство уже обнародовало выдержку из комментариев Йеллен, с которыми она выступит на встрече с министрами G7. Вашингтон призывает партнеров ограничить способность Москвы обходить санкции. Усилия в этом направлении должны стать главной задачей Запада в 2023 году, пишет «ПолитРоссия».