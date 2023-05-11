Международная федерация фехтования запретила Поздняковой, Великой и Егорян выступать на турнирах

Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к участию в своих турнирах нескольких российских саблисток.
Олимпийские чемпионы Софья Великая, София Позднякова и Яна Егорян не смогут выступить на соревнованиях под эгидой FIE. Об этом журналистам ТАСС рассказал глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов. Он отметил, что россиянки не вошли в список саблисток, о допуске к соревнованиям которых проинформировала в письме FIE.
Примечательно, что в марте фехтовальщикам из РФ разрешили выступать на международных турнирах. Конгресс FIE допустил их к соревнованиям в нейтральном статусе.