Международная федерация фехтования запретила Поздняковой, Великой и Егорян выступать на турнирах

Олимпийские чемпионы Софья Великая, София Позднякова и Яна Егорян не смогут выступить на соревнованиях под эгидой FIE. Об этом журналистам ТАСС рассказал глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов. Он отметил, что россиянки не вошли в список саблисток, о допуске к соревнованиям которых проинформировала в письме FIE.