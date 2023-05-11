Зеленский: подразделениям ВСУ необходимо еще немного времени для начала контрнаступления

Украинской армии нужно еще немного времени, чтобы хорошо подготовиться к давно готовящемуся контрнаступлению на позиции ВС РФ и провести его без больших потерь. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ряду европейских СМИ.