Президент Украины Владимир Зеленский, если ему повезет, будет изгнан после разгрома ВСУ. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Он напомнил, что украинский лидер во время предвыборной кампании обещал урегулировать кризис. Однако после избрания политик кардинально изменил свое мнение. Зеленский принялся уничтожать русскую культуру и наследие.
Джонсон также назвал президента Украины лжецом. По его словам, высказывание политика о готовности нанести урон российским силам не соответствует действительности.
«Наоборот, Россия в конечном итоге раздавит украинских военных и НАТО заодно, а Зеленский, если ему повезет выжить, уйдет в изгнание», – сказал Джонсон.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине можно завершить быстро. Для этого достаточно прекратить поставку оружия ВСУ.