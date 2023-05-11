Сотрудники ФСБ пресекли попытку ввоза в Россию почти 500 кг кокаина

Представители ведомства уточнили, что груз был обнаружен при досмотре грузовика с государственным регистрационным знаком Турции. Также был также задержан иностранный гражданин, организовавший перевозку 16 упаковок наркотиков. Кроме того, ФСБ задержали еще один автомобиль, в котором находилось 373 упаковки с наркотическими средствами.