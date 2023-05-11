Генерал Липовой: в День Победы были обезврежены около 100 украинских БПЛА при попытке атаковать Москву

Подразделения ВСУ попытались 9 мая атаковать Москву, выпустив в ее сторону около 100 беспилотников. Вражеские дроны были обезврежены, заявил генерал-майор авиации запаса Сергей Липовой.
«В этот день было около 100 атак беспилотников, которые применялась как с территории Украины, так и с территории Московской области», — отметил эксперт.
По его словам, украинские националисты надеялись добраться до Красной площади. Однако их попытки оказались тщетными.
Липовой добавил, что эффективная работа российских систем ПВО и РЭБ в День Победы позволила ликвидировать украинские дроны. Некоторые из них были посажены, а другие уничтожены в воздухе.