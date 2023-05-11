Зампред Совбеза РФ Медведев станет участником пленарного заседания ПМЮФ-2023

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поучаствует в пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Соответствующей информацией поделились в фонде «Росконгресс».
Согласно официальным данным, темой встречи станет «Суверенитет в праве». Ведущая телеканала «Россия-24» Александра Суворова возьмет на себя функции модератора совещания.
«12 мая состоится пленарное заседание ПМЮФ-2023, в котором уже традиционно примет участие заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев», — указано в соответствующем сообщении.
Напомним, что XI ПМЮФ пройдет в Санкт-Петербурге в период с 11 по 13 мая текущего года. 10 числа его открыл Международный молодежный юридический форум. К нему присоединились 400 участников.