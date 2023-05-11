Foreign Affairs: Россия может получить преимущество в ходе контрнаступления ВСУ

Москва может извлечь больше выгоды от планируемого контрнаступления ВСУ, чем Киев. Такое мнение в интервью изданию Foreign Affairs высказал директор исследовательских программ по России в Центре военно-морских исследований США Майкл Кофман.
По его словам, в ходе наступательной операции ВСУ может сложиться ситуация, когда ВС РФ стабилизируют свои позиции и перехватят инициативу.
«Если эта операция окажется кульминацией западной помощи Киеву, то Москва может предположить, что время все еще на ее стороне и что российские силы могут в конечном итоге измотать украинскую армию», — пишет Foreign Affairs.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нельзя недооценивать российскую армию, которая сумела создать глубоко эшелонируемые линии обороны для отражения планируемого контрнаступления ВСУ.