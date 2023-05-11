ТАС: поддержка Киева со стороны Вашингтона не сможет предотвратить провал контрнаступления ВСУ

По словам Бэндоу, затягивание украинского конфликта может привести к его расширению и эскалации с прямым участием Вашингтона. Он отметил, что поддержка американской стороны также истощает Киев. В таких условиях победа ВСУ маловероятна, подвел итог аналитик.