США мобилизуют войска для сдерживания потока мигрантов на границе

Власти США отменили особые правила для мигрантов, введенные из-за коронавируса. Вашингтон планирует ужесточить въезд в страну.
В связи с этим на границу с Мексикой направлены дополнительные войска. Они призваны сдерживать потоки мигрантов, отмечает газета The Washington Post. Администрация американского президента Джо Байдена предложила ряд мер для борьбы с мигрантами.
Тех, кто пересекает границу незаконно и не имеет права на убежище, ждет депортация. Что касается тех, у кого есть право на легальный въезд, их судьбу власти США намерены обсуждать с другими странами.