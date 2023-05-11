Солист «Би-2» Лева заявил, что больше не вернется в Россию

Лидер группы «Би-2» Лева заявил, что больше никогда не вернется в Россию. Об этом он написал в комментарии под постом с поздравлением с 9 Мая.
Музыкант опубликовал на своей странице в соцсети поздравление с Днем Победы. Он призвал помнить подвиг бабушек и дедушек, несмотря на все происходящее в мире. Ниже же артист, в ответ на один из комментариев подписчицы написал «С Днем победы союзнических войск во второй мировой войне!», чем вызвал возмущение подписчиков. Но на гневные комментарии пользователей Лева ответил также грубо и ожесточенно.
«Вы перечеркнули все свои достижения. Да и достижения были общими с Украиной и с Европой», — написал музыкант.
Там же, под постом, в ответ на вопрос поклонника о концертах на родине, солист «Би-2» заявил, что больше никогда не вернется в Россию. Тем временем на официальном сайте коллектива анонсированы концерты в Сочи и Волгограде. На выступления открыта продажа билетов.