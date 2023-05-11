Солист «Би-2» Лева заявил, что больше не вернется в Россию

Музыкант опубликовал на своей странице в соцсети поздравление с Днем Победы. Он призвал помнить подвиг бабушек и дедушек, несмотря на все происходящее в мире. Ниже же артист, в ответ на один из комментариев подписчицы написал «С Днем победы союзнических войск во второй мировой войне!», чем вызвал возмущение подписчиков. Но на гневные комментарии пользователей Лева ответил также грубо и ожесточенно.