СБУ пыталась завербовать замглавы МЧС ДНР Костямина, угрожая расправой над его женой

Агенты Службы безопасности Украины (СБУ) пытались завербовать первого заместителя главы МЧС Донецкой Народной Республики Дмитрия Костямина. Об этом проинформировали представители ФСБ.
Согласно полученным данным, украинская спецслужба потребовала от чиновника передать Киеву закрытую информацию. Сотрудники СБУ оказывали давление на Костямина, угрожая расправой над его супругой.
Ранее сообщалось, что жена Дмитрия Костямина отправилась в Харьков на похороны матери 1 марта. Там ее задержали украинские боевики, но благодаря действиям российских силовиков девушку удалось вывезти из страны.