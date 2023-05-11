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Кнутов: ВСУ поменяли начинку беспилотников для осуществления новых атак на территорию России

Армия
Кнутов: ВСУ поменяли начинку беспилотников для осуществления новых атак на территорию России

Вооруженные силы Украины постоянно модернизирую свои беспилотники для того, чтобы российские системы противовоздушной обороны не смогли их обнаружить и уничтожить. Об этом в интервью «МК» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

В последнее время участились случаи применения ВСУ беспилотных летательных аппаратов. Это связно с тем, что Киев готовит «глобальную операцию» по нанесению удара по российской территории при помощи дронов, считает эксперт.

«Меняются радиочастоты, появляются новые каналы управления и навигации», — рассказал Кнутов.

Для более эффективного противодействия украинским беспилотникам ВС РФ необходимо постоянно совершенствовать и развивать станции радиоэлектронной борьбы, а также усилить системы ПВО в приграничных с Украиной районах, отметил эксперт.

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