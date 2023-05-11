Проблемы с ремонтом бытовой техники популярного производителя возникли в России

Россияне не могут своевременно отремонтировать бытовую технику Bosch. С чем это связано, рассказали специалисты.
У мастеров нет необходимых деталей. Из-за этого сроки ремонта устройств затягиваются, отмечает газета «Известия». Особенно остро ощущается нехватка электронных блоков управления для починки стиральных и посудомоечных машин.
Большая часть запчастей поступала на российский рынок из России. Китайские аналоги работают не так хорошо, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В текущей ситуации на восстановление логической цепочки может уйти несколько месяцев.