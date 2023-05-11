Raiffeisenbank решил сократить риск от транзакций в СНГ ужесточением условий для корсчетов

Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) решила пересмотреть свои корреспондентские отношения с банками Содружества Независимых Государств (СНГ), чтобы сократить риски, связанные с транзакционным бизнесом в этих странах, сообщает РБК.
Из-за этого казахстанские кредитные учреждения ввели отраслевые ограничения на платежи через корсчета, открытые в RBI. В частности, крупнейший банк в стране Halyk Bank, установил «ограничения на платежи, относящиеся к определенным отраслям». Так же поступили и другие клиенты австрийской группы в республике.
Halyk Bank ранее опубликовал обновленный список банков-корреспондентов для переводов в евро, для чего необходимо открытие корсчета. RBI в перечне отсутствует, хотя еще в марте его реквизиты для таких отправлений были указаны.