Raiffeisenbank решил сократить риск от транзакций в СНГ ужесточением условий для корсчетов

Из-за этого казахстанские кредитные учреждения ввели отраслевые ограничения на платежи через корсчета, открытые в RBI. В частности, крупнейший банк в стране Halyk Bank, установил «ограничения на платежи, относящиеся к определенным отраслям». Так же поступили и другие клиенты австрийской группы в республике.